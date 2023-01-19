Мост построят над Ивановским съездом кремля в Нижнем Новгороде

В кремле в Нижнем Новгороде над Ивановским съездом появится пешеходный мост. Информацию об этом ИА «НьюсНН» подтвердили в управлении делами регионального правительства.

Сейчас прорабатываются все варианты строительства моста в рамках механизмов, которые разрабатываются на федеральном уровне. По некоторым данным, разработка проекта может обойтись в 6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что региональные власти одобрили строительство двух котлованов для продления линии метро в Нижнем Новгороде. Один из котлованов обустроят в тупиках за станцией метро «Горьковская», второй — для станции «Площадь Свободы».