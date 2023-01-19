Лавров выразил надежду на скорое «отрезвление» коллег из НАТО и ЕС

Москва будет делать всё для того, чтобы к коллегам из НАТО и Евросоюза (ЕС) скорее пришло «отрезвление». Об этом в четверг, 19 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр назвал западных дипломатов «зарвавшимися» людьми, которые ставят свои неуемные политические амбиции и неоколониальные мечты выше интересов собственных народов.

«Надеюсь, что отрезвление придет. По крайней мере, мы будем делать всё, чтобы наши коллеги из НАТО и Евросоюза поскорее протрезвели», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником в Минске.

Ранее в этот день Лавров заявил, что у Москвы и Минска единая позиция о том, как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от соседей двух стран не исходили никакие угрозы.

Лавров накануне прибыл в Минск с рабочим визитом. В планах дипломата принять участие в совместном заседании коллегии внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии и встретиться с главой государства.

Как заявлял глава МИДа, в ходе совместного заседания коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии обсудят меры противостояния враждебным шагам НАТО и ЕС и выработают скоординированную линию по тем действиям, которые предпринимаются в отношении Союзного государства.

Прежде Лавров планировал посетить столицу Белоруссии 27–28 ноября 2022 года. Однако рабочий визит был отложен в связи с кончиной на тот момент главы МИД Белоруссии Владимира Макея.