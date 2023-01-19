Шойгу провел телефонные переговоры с главой минобороны Белоруссии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 января провел телефонные переговоры с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным.

«Главы военных ведомств обсудили реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания, a также ход подготовки региональной группировки войск (сил)», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ранее 19 января Москва и Минск подписали межправительственный меморандум об укреплении биологической безопасности России и Белоруссии и купировании угроз третьих стран.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран.

Ранее в этот же день Лавров сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко взаимодействие Москвы и Минска в военно-политической сфере и обороне.

Он отметил, что у России и Белоруссии единая позиция о том, каких целей нужно достичь в ходе специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса.

В конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Минск обсудил с Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

Позднее, 6 января 2023 года, заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук заверил, что совместная белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства Белоруссии и России.