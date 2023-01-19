Античные монеты и сосуды нашли на раскопках в Ростовской области

В Ростовской области на раскопках некрополя городища Танаис обнаружили античные монеты, сосуды, нож, зеркало и фибулы. В течение декабря ученые исследовали порядка 60 погребений, относящихся к периоду с III по XII век нашей эры.

По словам замглавы региона Игоря Гуськова, которые приводит RostovGazeta, наиболее значимая находка — греческая серебряная монета статер. Ее использовали в Древней Греции и Лидии с начала V века до н.э. до середины I века н.э.

В еще одном погребении, которое относилось к первой половине V века, нашли три серебряные фибулы, застежки, использовавшиеся для закрепления одежды.

За весь прошлый год в Ростовской области археологи нашли более 18 тыс. различных предметов старины. Часть из них после экспертизы пополнит экспозиции российских музеев.

Ранее сообщалось, что в Каменском районе Ростовской области обнаружены захоронения бронзового века. Археологи из Калмыкии исследовали два кургана на окраине хутора Гусева, известные как Харин Яр.