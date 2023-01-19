Лавров сообщил о подписании меморандума об укреплении безопасности РФ и Белоруссии и купировании угроз третьих стран

Лавров сообщил о подписании меморандума об укреплении безопасности РФ и Белоруссии и купировании угроз третьих стран

2023-01-19 15:59:14

2023-01-19 15:59:14

2023-01-19 15:59:14

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