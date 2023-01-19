Гусь искусал тигра в китайском зоопарке

В одном из китайских зоопарков гусь напал на тигренка и обратил его в бегство. Инцидент попал на видео 19 января.

Гусь и тигренок оказались в одном помещении, где находились их клетки. В один момент маленький хищник подбежал к птице с явно мирными намерениями.

Но пернатый оказался против более близкого знакомства. Он начал размахивать крыльями и вцепился клювом в спину тигра. Тот от испуга бросился бежать, скользя по мокрому полу, и спрятался в своей клетке. Только после этого птица оставила его в покое.

Ранее в этот же день на видео попал момент, как соболь попытался украсть у работников заповедника в Бурятии батон хлеба. Животное пробралось в здание, но так и не смогло унести добычу в лес.