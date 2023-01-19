РФ и Белоруссия подписали меморандум о безопасности и купировании угроз

Москва и Минск подписали межправительственный меморандум об укреплении биологической безопасности России и Белоруссии и купировании угроз третьих стран. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран в четверг, 19 января.

Договор был подписан Лавровым и его белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Министры также подписали постановление заседания коллегий дипломатических ведомств и план межмидовских консультаций на 2023 год.

Ранее в этот же день Лавров сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко взаимодействие Москвы и Минска в военно-политической сфере и обороне.

Он отметил, что у России и Белоруссии единая позиция о том, каких целей нужно достичь в ходе специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса.

До этого, 12 января, Лукашенко заявил о выполнении около 70% мероприятий в рамках реализации союзных программ с Россией, принятых в сентябре 2021 года.

В конце декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Минск обсудил с Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

Позднее, 6 января 2023 года, заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук заверил, что совместная белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства Белоруссии и России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.