Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ и Белоруссия подписали меморандум о безопасности и купировании угроз
Происшествия
Пациентка загорелась на операционном столе в московской больнице
Политика
Путин и Раиси обсудили по телефону двусторонние отношения
Мир
Лавров заявил о стремительной деградации ОБСЕ
Авто
Страховщики предложили увеличить сроки ремонта машин по ОСАГО
Мир
В Польше указали на невозможность для Киева противостоять РФ из-за нехватки ресурсов
Мир
Google написал о «смерти» бывшего главы МВД Украины Авакова
Экономика
Боррель заявил об отказе почти всех стран ЕС от энергоресурсов из РФ до конца года
Мир
Вахтанга Кикабидзе похоронили в Тбилиси
Мир
Bloomberg сообщило о смешивании российской нефти в Сингапуре для реэкспорта
Мир
Лавров обсудил с Лукашенко направления укрепления Союзного государства
Армия
Шойгу провел телефонные переговоры с главой минобороны Белоруссии

РФ и Белоруссия подписали меморандум о безопасности и купировании угроз

0
Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва и Минск подписали межправительственный меморандум об укреплении биологической безопасности России и Белоруссии и купировании угроз третьих стран. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран в четверг, 19 января.

Договор был подписан Лавровым и его белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Министры также подписали постановление заседания коллегий дипломатических ведомств и план межмидовских консультаций на 2023 год.

Ранее в этот же день Лавров сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко взаимодействие Москвы и Минска в военно-политической сфере и обороне.

Он отметил, что у России и Белоруссии единая позиция о том, каких целей нужно достичь в ходе специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса.

До этого, 12 января, Лукашенко заявил о выполнении около 70% мероприятий в рамках реализации союзных программ с Россией, принятых в сентябре 2021 года.

Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
Лидеры двух стран договорились работать над созданием новой военной техники и продолжать совместные учения

В конце декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Минск обсудил с Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

Позднее, 6 января 2023 года, заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук заверил, что совместная белорусско-российская региональная группировка войск готова к защите Союзного государства Белоруссии и России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023