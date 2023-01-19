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Google написал о «смерти» бывшего главы МВД Украины Авакова

Поисковик Google «похоронил» Авакова вместо главы МВД Украины Монастырского
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Фото: ТАСС/Zuma
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Поисковая система Google «похоронила» бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова. В выдаче говорится, что экс-министр якобы умер 18 января 2023 года в Броварах Киевской области, где разбился вертолет с сотрудниками ведомства на борту.

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Катастрофа произошла утром в жилом пригороде, на борту находилось руководство МВД Украины

После этого в социальных сетях у Авакова появилось сообщение со словами скорби. Политик, который жив и здоров, вынужден был записать видеообращение с опровержением информации о своей гибели. Бывший министр также сообщил, что сейчас находится в Киеве.

Аваков занимал пост главы МВД Украины с 2014 по 2021 год. Он стал единственным политиком, кто возглавлял министерство при обоих президентах — Петре Порошенко и Владимире Зеленском. В 2005–2010 годах Аваков был председателем Харьковской областной государственной администрации.

Вертолет, на борту которого находились сотрудники МВД Украины, упал рядом с детским садом в Броварах 18 января. В тот же день министерство обнародовало список погибших. Согласно данным ведомства, в авиакатастрофе погиб действующий глава МВД Денис Монастырский.

В списке также значатся его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, замруководителя патронатной службы МВД Татьяна Шутяк и другие. Всего в списке семь сотрудников министерства и два члена экипажа. Также жертвами трагедии стали гражданские лица. Общее число погибших, по последним данным, составляет 14 человек, включая ребенка.

Известно, что исполнять обязанности министра внутренних дел Украины будет глава нацполиции Игорь Клименко. Как указал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, кандидатура нового руководителя ведомства будет обсуждаться с парламентом.

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