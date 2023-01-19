Кремль назвал угрозы применить оружие США для ударов по Крыму чрезвычайно опасными

Поставки западного оружия на Украину не принесут ничего хорошего для безопасности Европы и мира, а, напротив, смогут означать вывод конфликта на новый уровень. Об этом 19 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, который заявил, что российская армия не оставит без ответа удары по территории РФ, включая Крым.

«Разумеется, эта сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, хотя и так у Украины есть вооружения, с помощью которых она постоянно, ежедневно наносит удары по российской территории, я имею в виду наши новые регионы. Это потенциально чрезвычайно опасно», — пояснил Песков, добавив, что позиция Антонова полностью отражает мнение Кремля.

Накануне Антонов заявил, что риторика официальных лиц США становится всё более и более воинственной. Посол добавил, что СМИ поддерживают настрой администрации страны, оправдывая возможные атаки Киева на Крым.

Также дипломат указал на то, что российская армия уничтожит любое поставляемое НАТО Украине оружие, а также выразил уверенность, что Россия ответит на удары по своей территории.

В этот же день официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Он заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, однако не диктует ему свои правила.

За день до этого глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что возвращение Крымского полуострова под контроль Украины невозможно.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство участников проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.