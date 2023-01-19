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Казахстанский политолог объяснил роспуск Токаевым нижней палаты парламента

Казахстанский политолог Султанов: действия нижней палаты парламента Казахстана вызывали только недоумение
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Фото: РИА Новости/Абзал Калиев
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Действия мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана вызывали только недоумение. Об этом 19 января «Известиям» сообщил директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества (Алма-Ата) Булат Султанов.

Ранее в этот день стало известно, что президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении внеочередных выборов депутатов после роспуска мажилиса.

Политолог напомнил, что население Казахстана поддержало поправки к конституции страны летом 2022 года и, соответственно, «план Токаева по строительству нового Казахстана».

«Поэтому роспуск нижней палаты не вызывает у населения никаких эмоций, потому что мажилис, например, единогласно проголосовал за переименование города Астана, а недавно также единогласно проголосовал за отмену всех привилегий бывшего президента [Нурсултана Назарбаева]. Поэтому парламент не вызывает никаких чувств, кроме недоумения, а что они там делали?» — сказал Султанов.

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Эксперт выразил надежду, что в результате выборов в нижнюю палату парламента будут избраны люди, «болеющие за дело».

«Но ситуация в Казахстане очень сложная, она осложняется теми геополитическими изменениями, которые происходят в мире, и усилением тех сил, которые стремятся создать в Казахстане анти-Россию наподобие Украины», — заключил Султанов.

Новые парламентарии мажилиса будут выбраны 19 марта. Указом президента также прекращены полномочия маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. Центризбиркому поручено организовать выборы депутатов.

Досрочные президентские выборы состоялись в Казахстане 20 ноября 2022-го. По их результатам победу одержал действовавший президент Касым-Жомарт Токаев. Его поддержали 85,52% избирателей.

В тот же день Токаев пообещал, что в Казахстане произойдут кардинальные изменения в экономике. По его словам, благосостояние граждан будет повышаться, кроме того, республика переходит к новой форме политического устройства. Токаев сообщил, что конституционная реформа будет осуществляться последовательно и четко, а в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.

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