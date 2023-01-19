Полиция Греции проверяет сообщение о нападении вооруженных ножами людей на колледж

Греческая полиция в настоящее время проводит проверку после поступившей информации о нападении злоумышленников с ножами на колледж, пока подтверждения этому нет. Об этом информирует 19 января греческая газета Kathimerini.

«В полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности учреждения (колледжа. — Ред.) о вторжении посторонних лиц с острыми предметами на территорию», — говорится в материале издания.

Сообщается, что к сотрудникам службы безопасности обратились сами студенты.

Полиция сразу же прибыла на место, однако подозрительных личностей и предметов не обнаружила. Сейчас правоохранители допрашивают позвонившего в полицию человека.

2 ноября прошлого года Владимир Каюров после конфликта с сожительницей на почве ревности напал с ножом на школу в Рыбинске. Сожительница преступника — секретарь директора школы. Мужчина пришел в учреждение и зарезал возлюбленную. Кроме того, пострадал еще один человек.