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Заморозки до -55 градусов прогнозируют в Иркутской области

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Синоптики предупредили о морозах до –55 градусов, которые еще несколько дней продержатся в Иркутской области. Жителей региона просят соблюдать осторожность при использовании печей и электрооборудования.

По данным Иркутского гидрометцентра, минимальные температуры воздуха будут составлять –40…–45 градусов, в северных и верхнеленских районах до –55 градусов. Аномальные заморозки продлятся до 22 января, температура ниже нормы на 7–14 градусов, пишет ИА IrkutskMedia.

До вечера 20 января в Тайшетском, Тулунском и Нежнеудинском районах вероятен небольшой снег и туман. Скорость ветра может достигать 14 м/с. В Иркутске ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, в дневные часы вероятен снег. Скорость ветра составит 5–10 м/с.

Сотрудники МЧС отмечают, что во время морозов повышается риск возникновения пожаров из-за неправильной эксплуатации печей и электрооборудования. Также жителей Приангарья предупреждают о вероятных обморожениях. При выходе на улицу следует выбирать объемную одежду для создания дополнительной «воздушной подушки». Следует пользоваться перчатками или варежками, шарфами и шапками.

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