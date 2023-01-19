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NYT: США признают необходимость поставок ВСУ дополнительного оружия для удара по Крыму

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Власти США начали признавать, что украинская сторона может нуждаться в дополнительной поддержке для нанесения удара по Крыму, подчеркнула 18 января газета The New York Times, ссылаясь на свои источники.

«Есть один способ обеспечить безопасность Крыма — уничтожение киевского режима»
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Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что при наличии тяжелого вооружения от Запада украинская сторона предпримет попытку вернуть Крым.

«После месяцев обсуждений с украинскими властями администрация [президента США Джо] Байдена, наконец, начинает признавать, что Киеву могу потребоваться силы для удара по российской территории, даже если этот шаг повысит риски эскалации», — сообщается в заявлении.

Администрация Байдена до последнего отказывалась предоставлять Киеву вооружения для ударов по целям в Крыму, однако «сейчас эта линия начинает смягчаться», отмечается в статье.

Также в Белом доме рассеиваются «страхи» о том, что Москва может применить тактическое ядерное оружие, хотя власти и эксперты, как отмечается, всё еще не исключают такую возможность.

В настоящее время Белый дом обдумывает один из «самых дерзких шагов» — поддержка киевского режима в атаке на Крым.

«Американские власти говорят, что они не знают, как [президент России Владимир] Путин отреагирует, если Украина атакует Крым с использованием американского оружия», — написало издание.

Днем ранее официальный представитель Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс сказал, что Украина может использовать оружие, предоставленное Западом, как ей вздумается исходя из соображений безопасности. Так он прокомментировал возможность нанесения ударов по Республике Крым. Он отметил, что Вашингтон поддерживает связь с Киевом, но не навязывает ему свои правила.

17 января директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что возвращение Крымского полуострова под контроль Украины невозможно.

Как сказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов 26 декабря, Киев собирается вернуть Крым «комбинированным путем» — силой и дипломатией.

В то время глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель озвучил планы Украины по захвату Крыма в 2023 году агрессивным сумасшедшим трепом. Он добавил, что украинские политики понесут наказания за все свои «преступные действия и замыслы» по отношению к жителям полуострова.

Западные государства увеличили военную и финансовую помощь украинской стороне из-за спецоперации России по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято Путиным на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны военных Украины.

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