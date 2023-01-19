Четырех фальшивомонетчиков осудили в Красноярске

В Красноярске вынесен приговор в отношении четырех местных жителей, которых признали виновными в сбыте поддельных купюр. Подсудимых приговорили к условному сроку.

Кассир одного из магазинов обратился в полицию в конце 2021 года. Он обнаружил поддельную купюру, пишет ИА KrasnoyarskMedia. В причастности к происшествию заподозрили четырех парней в возрасте от 19 до 21 года. Во время обысков в квартире одного из подсудимых обнаружили еще одну фальшивую банкноту.

Установлено, что парни приобретали поддельные купюры через интернет. На момент задержания они успешно реализовали четыре банкноты.

Двоих обвиняемых приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы условно, еще двоих приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы условно.