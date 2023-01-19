Bloomberg сообщило о смешивании российской нефти в Сингапуре для реэкспорта

Агентство Bloomberg сообщило 19 января, что российскую нефть якобы смешивают в Сингапуре с другими сортами для последующего реэкспорта по всему миру.

Источники агентства сообщили, что в городе-государстве резко вырос спрос на резервуары для хранения нефти. По мнению издания, это якобы указывает на их использование для смешивания нефти с целью скрыть ее происхождение.

Bloomberg отмечает, что Сингапур не запретил импорт российской нефти и нефтепродуктов, однако финансовым учреждениям государства запрещено проводить операции с товарами и компаниями из РФ.

Издание предполагает, что нефть из сингапурских резервуаров будет реэкспортирована на рынки Северо-Восточной Азии.

Старший вице-президент консалтинговой компании по морскому топливу Miyabi Industries Уильям Тан заявил, что трейдеры могут получить 20% прибыли от смешивания российского топлива с другими компонентами.

«Часть этого смешанного топлива может пойти на бункеровку в Сингапуре или быть продана в соседние страны, такие как Индонезия и Вьетнам», — считает Тан.

С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Европейский союз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из России, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Согласно документу, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации цены.

Также в конце 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в ответ на потолок цен Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения этого условия. В связи с этим, добавлял он, РФ готова пойти на сокращение добычи нефти, которое в начале 2023 года может составить 5–7%.

При этом он выражал мнение, что энергоресурсы из РФ неизменно будут востребованными в мировой экономической системе, и подчеркнул, что от российского энергетического экспорта зависят важнейшие сферы глобальной инфраструктуры.

10 января агентство Reuters со ссылкой на представителя G7 сообщило, что страны «Большой семерки» намерены установить два потолка цен на российские нефтепродукты. Уточняется, что коалиция G7 стремится установить в феврале один предельный уровень цен для продуктов, торгуемых с премией к нефти, а другой — для тех, которые торгуются со скидкой.