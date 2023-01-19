«Роснефть» получила кредитный рейтинг ААА с прогнозом «стабильный»

Ведущее российское кредитно-рейтинговое агентство АКРА присвоило «Роснефти» и выпускам облигаций компании, в том числе номинированному в юанях, наивысший кредитный рейтинг — AAA(RU) с прогнозом «стабильный», сообщили в пресс-службе компании. Ранее наивысший кредитный рейтинг «Роснефти» присвоило агентство «Эксперт РА». Таким образом, «Роснефть» стала первой нефтяной компанией России, получившей высшие рейтинги сразу от двух ведущих кредитно-рейтинговых агентств страны.

Как отметили эксперты АКРА, ведущими факторами высокой оценки стали сильный бизнес-профиль «Роснефти», высокие оценки корпоративного управления, высокую рентабельность бизнеса, сильную ликвидность и низкий уровень долговой нагрузки. Кроме того, эксперты высоко оценили стратегию развития, систему управления рисками и финансовую прозрачность компании. Отмечено, что в ходе реализации намеченной стратегии компании ей удается достигать устойчивого роста как производственных показателей, так и финансовых результатов.

Высокие рейтинговые оценки компании подтверждаются рекомендациями аналитиков ведущих банков, в том числе, «Альфа-Банка», инвестиционного банка «Синара», Газпромбанка и др. Как указывают эксперты рынка, эти оценки обусловлены как стабильной дивидендной политикой, так и неизменно растущими производственными показателями на фоне баланса спроса и предложения на мировых рынках углеводородов.

Присвоение «Роснефти» высочайшего кредитного рейтинга еще раз показало, что санкционные ограничения, в условиях которых компания вынуждена работать, не оказали негативного влияния на её кредитоспособность и финансовую устойчивость, заявили представители компании. По их мнению, этот вывод подтверждается стабильно растущими операционными и финансовыми показателями, которые регулярно публикует компания.