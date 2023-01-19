Мужчина пострадал при столкновении легковушек в Липецкой области

В Измалковском районе Липецкой области в результате столкновения легковых автомобилей пострадал мужчина. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Авария произошла 18 января на автодороге Измалково – село Семенек. Столкнулись Hyundai под управление 42-летнего водителя и ВАЗ-2109, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

В результате пострадал водитель отечественной легковушки. Как уточняет LipetskMedia, с различными травмами мужчину госпитализировали в больницу. О состоянии пострадавшего информация не приводится.

Вечером 18 января в Нижнем Тагиле при движении по трамвайным путям 26-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречку, где врезался в Ford Focus. Пострадала женщина.