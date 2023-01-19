Вахтанга Кикабидзе похоронили в Тбилиси

В Тбилиси в четверг, 19 января, прошли похороны народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе.

Гроб с телом актера выносили из здания тбилисской филармонии в 14:00 мск, откуда затем доставили на Верийское кладбище.

Кикабидзе похоронили рядом с матерью.

Церемония прощания с Кикабидзе началась 17 января. Гроб с телом артиста находился в церкви Кашвети на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Проход в церковь был открыт для всех желающих принять участие в панихиде. 19 января гроб перевезли в концертный зал Госфилармонии, где проходила гражданская панихида.

Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января на 85-м году жизни. По словам менеджера артиста Рати Абзианидзе, причиной смерти стали проблемы со здоровьем, последние несколько недель жизни актер находился в клинике.

Кикабидзе известен по картинам «Не горюй!», «Мимино», «Мелодии Верийского квартала» и ряду других. Всего в фильмографии актера насчитывается более 20 картин. Кроме того, он также известен как сценарист и режиссер. Он снял два полнометражных фильма — «Будь здоров, дорогой» и «Мужчины и все остальные».