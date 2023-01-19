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Бассейн Волжско-Камского каскада начали готовить к большой воде

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Водохранилища Волжско-Камского каскада начали готовить к половодью. До 10 февраля будут действовать новые режимы работы гидроузлов, в том числе на Волжской ГЭС в Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на Росводресурсы.

В свою очередь, Росгидромет сообщает, что весь бассейн Волжско-Камского каскада покрыт льдом. Средняя толщина покрытия — от 25 до 45 см. Высота снегозапасов на водозаборной территории достигает 60 см. В январе приток воды может достигать 128% от нормы.

По словам начальника управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрия Савостицкого, в первом квартале в водохранилище может поступить до 28,5 куб. км воды, что на 6% выше нормы. Условия нынешней зимы схожи с теми, что были в прошлую зиму. Поэтому все водохранилища должны быть готовы к приему большой воды.

Ранее, в ноябре 2022 года, сообщалось о решении суда о принятии мер по очистке Волги и Волгоградского водохранилища от затопленных судов. Всего со дна требуется поднять 19 плавсредств. В акваториях обнаружены части затонувших дебаркадеров и кораблей.

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