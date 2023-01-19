Ледовую переправу закрыли в Иркутской области

Проезд по ледовой переправе ограничили в Шелеховском районе Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на МЧС региона.

Решение о закрытии принял владелец ледовой переправы Моты – Шаманка на реке Иркут. С 18 января эксплуатация автозимника остановлена. На выездах установлены запрещающие знаки. Кроме того, съезду на лед препятствуют возведенные снежные валы.

На данный момент в Иркутской области действуют 38 автозимников. Режим их работы устанавливается в соответствии с нормами перевозки грузов и погодными условиями.

Ранее сообщалось, что в Якутии разрешили движение по сухопутному автозимнику автодороги «Булун». Проезд разрешен для транспорта массой до 30 т.