В Подмосковье почти 200 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях

Около 100 тыс. человек искупались в проруби в Крещение в Московской области в ночь с 18 на 19 января. Всего в мероприятиях поучаствовали около 200 тыс. желающих.

По словам главы минблагоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, к утру 19 января в крещенских купаниях поучаствовали около 196 тыс. человек.

«Для жителей и гостей региона в этом году организовали свыше 220 специализированных площадок для купания, которые оборудованы теплыми платками, туалетами, навигацией. Везде обеспечено дежурство экстренных служб», — цитирует чиновника телеканал «360».

Пик посещаемости был отмечен после полуночи, когда завершились праздничные богослужения. Отмечается, что в регионе можно до сих пор окунуться в прорубь.

Всего в области было организовано 64 купели на открытых водоемах, 53 — на прудах и 107— на улице и в помещениях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье, передает НСН.

В прошлом году Путин решил не принимать участие в крещенских купаниях в связи с эпидемиологическими условиями. При этом Песков добавил, что участие в крещенских купаниях — личное дело каждого.

В Москве было оборудовано 46 мест для крещенских купаний, в том числе на природных территориях Москвы. Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» усиленно патрулировали береговые зоны водоемов на природных территориях столицы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.