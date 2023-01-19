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На станции метро «Яхромская» в Москве начали архитектурную отделку платформы

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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На станции Московского метрополитена «Яхромская» началась подготовка к монтажу декоративных панелей на путевых стенах и к облицовке пола. Об этом 19 января рассказал вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«В прошлом году на станции «Яхромская» был полностью завершено устройство монолита платформы. Теперь на бетон укладывают рулонную гидроизоляцию, которая обеспечит ее защиту от влаги, после чего планируется приступить к установке гранитных плит светло-серого и красного цветов», — приводит его слова сайт столичной мэрии.

Одну из стен украсит панно из 22 трехслойных алюминиевых панелей размером 1,5 x 5 м. Они будут посвящены жизни Москвы прошлых лет. Противоположную от панно путевую стену отделают панелями красного цвета.

Станция метро «Яхромская» входит в новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро. Она расположена вдоль Дмитровского шоссе, между Яхромским проездом и улицей 800-летия Москвы. Ее открытие запланировано на 2023 году. Вместе с «Яхромской» будут запущены станции «Лианозово» и «Физтех».

Накануне на станции «Тютчевская» будущей Троицкой линии метро начался монтаж систем вентиляции. Специалисты также установили в потолке на платформенном участке дымоприемные устройства.

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