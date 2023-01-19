На станции метро «Яхромская» в Москве начали архитектурную отделку платформы

На станции Московского метрополитена «Яхромская» началась подготовка к монтажу декоративных панелей на путевых стенах и к облицовке пола. Об этом 19 января рассказал вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В прошлом году на станции «Яхромская» был полностью завершено устройство монолита платформы. Теперь на бетон укладывают рулонную гидроизоляцию, которая обеспечит ее защиту от влаги, после чего планируется приступить к установке гранитных плит светло-серого и красного цветов», — приводит его слова сайт столичной мэрии.

Одну из стен украсит панно из 22 трехслойных алюминиевых панелей размером 1,5 x 5 м. Они будут посвящены жизни Москвы прошлых лет. Противоположную от панно путевую стену отделают панелями красного цвета.

Станция метро «Яхромская» входит в новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро. Она расположена вдоль Дмитровского шоссе, между Яхромским проездом и улицей 800-летия Москвы. Ее открытие запланировано на 2023 году. Вместе с «Яхромской» будут запущены станции «Лианозово» и «Физтех».

Накануне на станции «Тютчевская» будущей Троицкой линии метро начался монтаж систем вентиляции. Специалисты также установили в потолке на платформенном участке дымоприемные устройства.