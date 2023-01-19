В Псковской области на соцподдержку граждан выделили 175 млн рублей

Органам соцзащиты Псковской области выделили 175,9 млн рублей на поддержку граждан. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Средства направлены в органы соцзащиты городов и районов для дальнейших выплат труженикам тыла, ветеранам труда, многодетным семьям, сельским специалистам, опекаемым семьям, малообеспеченным семьям с детьми, а также реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

Как уточняет Псковское агентство информации, сейчас идет зачисление средств на счета льготников.

13 января Министерства труда и социальной защиты России сообщило, что с февраля свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 11,9%. Речь идет о единовременном пособии при рождении ребенка, ежемесячном пособии по уходу за ребенком, материнском капитале, ежемесячной денежной выплате ветеранам, ежемесячной страховой выплате и других мерах поддержки.