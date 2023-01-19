У подростка в Подмосковье разорвалась барабанная перепонка от удара знакомого
В Подмосковье у 13-летнего подростка разорвалась барабанная перепонка от удара знакомого. Об этом сообщил источник «Известий» 19 января.
Инцидент произошел 16 января в одном из физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Шатура. Один из подростков в раздевалке ударил своего знакомого по уху.
Спустя два дня пострадавший обратился в больницу, где врачи обнаружили разорванную барабанную перепонку. После осмотра медиков и назначения лечения подростка отпустили домой.
В конце декабря прошлого года в Москве школьник ударил 13-летнюю одноклассницу партой по лицу, в результате чего девочка оказалась в больнице. Полицейские организовали проверку по факту случившегося.