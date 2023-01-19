Федяев отправится к МКС на Crew Dragon не ранее 26 февраля
Российский космонавт Андрей Федяев отправится на корабле США Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) не ранее 26 февраля. Об этом в четверг, 19 января, сообщил «Роскосмос».
«Космонавт госкорпорации «Роскосмос» Андрей Федяев отправится на Международную космическую станцию на американском пилотируемом корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-6 не ранее 26 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.
Запуск корабля к МКС ракетой-носителем Falcon-9 планируется из Космического центра имени Кеннеди NASA (штат Флорида). По данным «Роскосмоса», сейчас Федяев проходит предполетную подготовку в США вместе с коллегами по экипажу — астронавтами NASA Стивеном Боуэном, Вуди Хобургом и Султаном аль-Нейади из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
О подготовке полета Федяева на МКС в составе миссии Crew-6 в госкорпорации сообщали в начале ноября. Тогда отмечалось, что в марте 2023 года корабль «Союз МС-23» с космонавтами «Роскосмоса» также доставит на Crew Dragon астронавта NASA Лорал О'Хару.
Ранее, 14 июля 2022 года, «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС. Помимо совместных полетов в 2022 и 2023 годах соглашение предусматривает еще по одному старту российских и американских кораблей с международными экипажами в 2024 году.
В начале октября в NASA заявили о желании продлить программу.