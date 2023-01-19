Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье
Президент России Владимир Путин окунулся на Крещение в прорубь, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 19 января.
Он пояснил, что президент принимал участие в крещенских купаниях в Подмосковье.
«Видео- или фотоматериалов нет, просто сообщаем, что последовал своей традиции», — сказал Песков.
В ночь на 19 января традиционные крещенские купания прошли в том числе возле главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. По информации «Известий», для купаний было подготовлено 14 крестообразных купелей.
В прошлом году Путин решил не принимать участие в крещенских купаниях в связи с эпидемиологическими условиями. При этом Песков отмечал, что участие в крещенских купаниях — личное дело каждого.
Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. В ночь на Крещение многие верующие по традиции окунаются в прорубь.