Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушилин включил Соледар в зону ответственности администрации Шахтерска
Общество
В Подмосковье почти 200 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях
Армия
Военные РФ заняли выгодные рубежи на южнодонецком направлении
Общество
Суд рассмотрит дело о фейках о ВС РФ в отношении колумбийца в закрытом режиме
Мир
В Иране обвинили НАТО и Запад в конфликте на Украине
Мир
Премьер Новой Зеландии ушла в отставку из-за нехватки сил
Мир
Зеленский пообещал напасть на Крым после поставок тяжелого вооружения с Запада
Интернет
Минцифры выступило против блокировки YouTube в России
Армия
Российские летчики сбили украинский Су-25 в небе над ДНР
Мир
В Госдуме заявили об усталости Запада от поставок оружия Украине
Авто
В России появились новые электрокроссоверы Audi Q5 e-tron
Мир
Двоих подданных Швеции суд признал виновными в шпионаже в пользу РФ
Сюжет:

В Иране обвинили НАТО и Запад в конфликте на Украине

Глава МИД Ирана: провокационные действия НАТО и Запада являются главной причиной конфликта на Украине
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Провокационные действия НАТО и Запада являются главной причиной конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в четверг, 19 января, турецкому телеканалу TRT World.

Принуждение к миру: как изменилось отношение к Украине за год
Европейцы подталкивают Киев к переговорам и всё меньше готовы помогать

«Некоторые аналитические центры на Западе считают, что конфликт на Украине — это новое начало истории международных отношений. Что ж, позиция Исламской Республики Иран была ясна с самого начала этого конфликта и была подтверждена на самом высоком уровне. Мы выступаем против него и нацелены на политическое урегулирование. Кроме того, мы считаем провокационные действия НАТО и некоторых западных стран главной причиной боевых действий», — отметил он.

По вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) министр сказал, что Вашингтон по дипломатическим каналам настаивает на необходимости достижения сделки. Абдоллахиян подчеркнул, что Тегеран готов достичь окончательной точки заключения при определенных условиях.

«Мы готовы сделать последний шаг в рамках предыдущих переговоров, но без предварительных условий, с реалистичным подходом [со стороны США] и с целью защиты прав и реализации национальных интересов Ирана», — сказал он.

По словам главы МИД Ирана, Тегеран привержен пути дипломатии и считает, что «переговоры ради переговоров не приносят результата».

Ранее, 12 января, посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил мнение, что корень украинского кризиса кроется в «подстрекательских» действиях Североатлантического альянса и стран Запада. Дипломат добавил, что Иран не считает военную конфронтацию путем для урегулирования, и призвал Москву и Киев к диалогу. По его словам, Тегеран готов оказывать посредническое содействие для урегулирования конфликта на Украине.

До этого, 30 декабря, бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для 19FortyFive заявил, что Вашингтон упустил возможность согласиться на требования Москвы о нерасширении НАТО на восток, спровоцировав вместо этого конфликт на Украине. Он отметил, что для США было бы намного лучше, если бы власти страны всерьез восприняли требования президента России Владимира Путина. В частности, военные расходы, которые несет Вашингтон, можно было бы направить в экономику и на нужды граждан.

В том же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз (ЕС).

Специальная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023