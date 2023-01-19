В Иране обвинили НАТО и Запад в конфликте на Украине

Провокационные действия НАТО и Запада являются главной причиной конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в четверг, 19 января, турецкому телеканалу TRT World.

«Некоторые аналитические центры на Западе считают, что конфликт на Украине — это новое начало истории международных отношений. Что ж, позиция Исламской Республики Иран была ясна с самого начала этого конфликта и была подтверждена на самом высоком уровне. Мы выступаем против него и нацелены на политическое урегулирование. Кроме того, мы считаем провокационные действия НАТО и некоторых западных стран главной причиной боевых действий», — отметил он.

По вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) министр сказал, что Вашингтон по дипломатическим каналам настаивает на необходимости достижения сделки. Абдоллахиян подчеркнул, что Тегеран готов достичь окончательной точки заключения при определенных условиях.

«Мы готовы сделать последний шаг в рамках предыдущих переговоров, но без предварительных условий, с реалистичным подходом [со стороны США] и с целью защиты прав и реализации национальных интересов Ирана», — сказал он.

По словам главы МИД Ирана, Тегеран привержен пути дипломатии и считает, что «переговоры ради переговоров не приносят результата».

Ранее, 12 января, посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил мнение, что корень украинского кризиса кроется в «подстрекательских» действиях Североатлантического альянса и стран Запада. Дипломат добавил, что Иран не считает военную конфронтацию путем для урегулирования, и призвал Москву и Киев к диалогу. По его словам, Тегеран готов оказывать посредническое содействие для урегулирования конфликта на Украине.

До этого, 30 декабря, бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для 19FortyFive заявил, что Вашингтон упустил возможность согласиться на требования Москвы о нерасширении НАТО на восток, спровоцировав вместо этого конфликт на Украине. Он отметил, что для США было бы намного лучше, если бы власти страны всерьез восприняли требования президента России Владимира Путина. В частности, военные расходы, которые несет Вашингтон, можно было бы направить в экономику и на нужды граждан.

В том же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз (ЕС).

Специальная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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