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Суд рассмотрит дело о фейках о ВС РФ в отношении колумбийца в закрытом режиме
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Суд рассмотрит дело о фейках о ВС РФ в отношении колумбийца в закрытом режиме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Головинский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело в отношении колумбийца Хиральдо Сарая Альберто Энрике, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ. Об этом 19 января сообщает корреспондент «Известий».

Сообщается, что судья Дмитрий Арнаут по ходатайству защиты закрыл судебное заседание для слушателей и прессы.

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Как сообщили в суде, сегодня Хиральдо Сараю продлили арест еще на полгода. На сегодняшний день адвокат защиты отказалась давать комментарии по делу.

Ранее, 5 декабря 2022 года, стало известно, что Главное управление Следственного комитета (СК) России завершило расследование дела о распространении ложных сведений про ход специальной военной операции по защите Донбасса. По данным следствия, гражданин Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике, имевший вид на жительство в России, организовал целый мобильный центр по дезинформации россиян. Он разместил в одном из ТЦ Москвы тайник с мобильными устройствами, с которых осуществлялась массовая рассылка лживых сообщений о ходе спецоперации. Приказ об этом Хиральдо получил из США.

Следствие установило, что колумбиец связан с американской компанией Digital Humanity, которая действовала по заказу Агентства США по международному развитию, чью деятельность, в свою очередь, курирует госсекретарь США. В ходе расследования выяснилось, что группа злоумышленников, с которой связан Хиральдо, по такой же схеме использовала мобильные устройства, чтобы имитировать вмешательство России в выборы в США в 2020 году. Арестовали колумбийца в апреле прошлого года.

На фоне спецоперации в Сети увеличилось число фейков и недостоверной информации. Ранее, в прошлом месяце, экс-боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с «Известиями» рассказал о создании Киевом фейков с камер Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), располагавшихся на линии боевого соприкосновения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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