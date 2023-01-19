Владимир Демидов прокомментировал сообщения в ФРГ о независимости от российских энергоносителей

Владимир Демидов прокомментировал сообщения в ФРГ о независимости от российских энергоносителей

2023-01-19 14:40:00

2023-01-19 14:40:00

2023-01-19 14:40:00

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