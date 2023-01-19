Врач назвал возможную причину смерти подростка с признаками ОРВИ в Петербурге

Смерть 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге, жаловавшегося на легкие симптомы ОРВИ, скорее всего, связана с каким-то хроническим заболеванием. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил врач-невролог, кандидат медицинских наук Семен Гальперин 19 января.

«Говорить о том, что это такая остропротекающая простудная болезнь, связанная с инфекцией, достаточно сложно, это маловероятно. Более вероятно, конечно, что это было связано с каким-то хроническим заболеванием», — указал специалист.

При этом он подчеркнул, что при имеющихся данных, без результатов медицинской экспертизы, определить причину смерти невозможно.

«Мы не знаем, чем болел ребенок, в каком он был состоянии. Вообще внезапная смерть — это достаточно неприятная, но нередкая ситуация. Трудно сказать, было ли это связано с простудным заболеванием или нет, могло ли оно спровоцировать какую-то ситуацию, но говорить без заключения медицинской экспертизы, видимо, судебной, в этой ситуации достаточно сложно. Потому что есть огромное количество причин, которые могут вызвать внезапную смерть», — пояснил Гальперин.

По словам невролога, бывают случаи, когда простуда провоцирует обострение хронических заболеваний, в результате чего человек умирает.

«Конечно, это могут быть и сердечно сосудистые, и неврологические заболевания. Более того, внезапная смерть случается и без сопутствующих заболеваний, без температуры, без инфекции. И действительно, иногда этот диагноз вскрывается только после смерти. К сожалению, не всё возможно обнаружить вовремя», — резюмировал врач.

О смерти подростка стало известно ранее 19 января. По данным источника, ранее ребенок жаловался на симптомы простуды: небольшую температуру, насморк и кашель. Подростка без признаков жизни в постели обнаружила его мать и вызвала «скорую». Однако прибывшие по вызову врачи смогли лишь зафиксировать смерть мальчика.

По факту случившегося организована доследственная проверка. Также Следственным комитетом назначена судебно-медицинская экспертиза.