Житель ЕАО отдал мошенникам почти 2,5 млн рублей

Житель Еврейской автономной области пострадал в результате дистанционного мошенничества. Мужчина оформил кредит на 2,47 млн рублей, а затем перечислил средства на посторонний счет.

По словам потерпевшего, ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил мужчину, что от его имени якобы поступила заявка на кредит. Для отмены заявки мужчина предложил жителю ЕАО оформить собственный кредит и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

Потерпевший выполнил все инструкции. Он оформил кредит в онлайн-режиме, снял средства и перевел деньги на продиктованные счета. Мошенник рекомендовал мужчине никому не сообщать о переводах, так как якобы в преступлениях могут быть задействованы сотрудники банка.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее в этот день сообщалось, что 65-летняя жительница Магаданской области отдала мошенникам 1,6 млн рублей. Женщина рассчитывала получить доход от инвестиций.