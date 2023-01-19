Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушилин включил Соледар в зону ответственности администрации Шахтерска
Общество
В Подмосковье почти 200 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях
Армия
Военные РФ заняли выгодные рубежи на южнодонецком направлении
Общество
Суд рассмотрит дело о фейках о ВС РФ в отношении колумбийца в закрытом режиме
Мир
В Иране обвинили НАТО и Запад в конфликте на Украине
Мир
Премьер Новой Зеландии ушла в отставку из-за нехватки сил
Мир
Зеленский пообещал напасть на Крым после поставок тяжелого вооружения с Запада
Интернет
Минцифры выступило против блокировки YouTube в России
Армия
Российские летчики сбили украинский Су-25 в небе над ДНР
Мир
В Госдуме заявили об усталости Запада от поставок оружия Украине
Авто
В России появились новые электрокроссоверы Audi Q5 e-tron
Мир
Двоих подданных Швеции суд признал виновными в шпионаже в пользу РФ

Житель ЕАО отдал мошенникам почти 2,5 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Еврейской автономной области пострадал в результате дистанционного мошенничества. Мужчина оформил кредит на 2,47 млн рублей, а затем перечислил средства на посторонний счет.

По словам потерпевшего, ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил мужчину, что от его имени якобы поступила заявка на кредит. Для отмены заявки мужчина предложил жителю ЕАО оформить собственный кредит и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

Потерпевший выполнил все инструкции. Он оформил кредит в онлайн-режиме, снял средства и перевел деньги на продиктованные счета. Мошенник рекомендовал мужчине никому не сообщать о переводах, так как якобы в преступлениях могут быть задействованы сотрудники банка.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее в этот день сообщалось, что 65-летняя жительница Магаданской области отдала мошенникам 1,6 млн рублей. Женщина рассчитывала получить доход от инвестиций.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023