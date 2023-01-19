Власти Николаевской области призвали мужчин самостоятельно явиться в военкомат

В Николаевской области власти региона призвали мужчин призывного возраста самостоятельно прийти в военкоматы для сверки данных, не дожидаясь повесток. За невыполнение требования нарушителям грозит административная ответственность, сообщило 19 января местное издание «Новости N».

«Граждане Украины должны выполнить свой долг и, не дожидаясь повестки, немедленно прибыть для уточнения учетных данных в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкоматы. — Ред.) по месту регистрации или проживания», — приводит издание заявление местного военкомата.

Там также напомнили, что законодательство обязывает всех мужчин от 18 до 60 лет являться в военкомат для постановки на учет и при необходимости для прохождения военно-врачебной комиссии.

Отмечается, что игнорирование посещения грозит административным делом, а уклонение от мобилизации — уголовным. Кроме того, пояснил военкомат, законы страны не уточняют место вручения повесток, поэтому их раздача на улице «не является незаконной».

Ранее, 19 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области идут массовые облавы и насильственная мобилизация.

По его словам, боевые группы военных, полицейских блокируют едущих за рулем запорожцев непосредственно на дороге, вручают им повестку, вытаскивают из автомобиля и отправляют на фронт.

При этом официально новую волну мобилизации на Украине не объявляли. Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в начале декабря говорил, что людей достаточно, «еще сотни тысяч не нужны». По его словам, для успехов на поле боя украинской армии требуются не новые солдаты, а дополнительная техника. Однако 9 января в Сети появились кадры, на которых украинцам призывного возраста вручают повестки в людных местах.

В конце прошлого года представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что утвержден новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в стране.

Как отметил политик, в рамках новых правил предусматривается ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов госорганами и компаниями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. 16 ноября срок действия военного положения и всеобщей мобилизации был в очередной раз продлен на 90 суток, до 19 февраля.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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