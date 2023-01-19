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Власти Николаевской области призвали мужчин самостоятельно явиться в военкомат

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhii Hudak
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В Николаевской области власти региона призвали мужчин призывного возраста самостоятельно прийти в военкоматы для сверки данных, не дожидаясь повесток. За невыполнение требования нарушителям грозит административная ответственность, сообщило 19 января местное издание «Новости N».

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«Граждане Украины должны выполнить свой долг и, не дожидаясь повестки, немедленно прибыть для уточнения учетных данных в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкоматы. — Ред.) по месту регистрации или проживания», — приводит издание заявление местного военкомата.

Там также напомнили, что законодательство обязывает всех мужчин от 18 до 60 лет являться в военкомат для постановки на учет и при необходимости для прохождения военно-врачебной комиссии.

Отмечается, что игнорирование посещения грозит административным делом, а уклонение от мобилизации — уголовным. Кроме того, пояснил военкомат, законы страны не уточняют место вручения повесток, поэтому их раздача на улице «не является незаконной».

Ранее, 19 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области идут массовые облавы и насильственная мобилизация.

По его словам, боевые группы военных, полицейских блокируют едущих за рулем запорожцев непосредственно на дороге, вручают им повестку, вытаскивают из автомобиля и отправляют на фронт.

При этом официально новую волну мобилизации на Украине не объявляли. Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в начале декабря говорил, что людей достаточно, «еще сотни тысяч не нужны». По его словам, для успехов на поле боя украинской армии требуются не новые солдаты, а дополнительная техника. Однако 9 января в Сети появились кадры, на которых украинцам призывного возраста вручают повестки в людных местах.

В конце прошлого года представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что утвержден новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в стране.

Как отметил политик, в рамках новых правил предусматривается ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов госорганами и компаниями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. 16 ноября срок действия военного положения и всеобщей мобилизации был в очередной раз продлен на 90 суток, до 19 февраля.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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