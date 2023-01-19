Путин провел встречу с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым

Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором корпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым. Об этом 19 января сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках беседы Путин спросил Борисова о состоянии отрасли и сроках исполнения государственных заказов.

«Космическая отрасль, как и весь российский ОПК, ритмично работает над всеми запланированными мероприятиями, сделано всё возможное, чтобы сделать их качественно и в срок. Как Вы знаете, сейчас активно развивается спрос на космические услуги, поэтому охарактеризую нынешнее состояние российской космической группировки и ближайшие планы по её качественному и количественному наращиванию», — рассказал глава «Роскосмоса».

Борисов рассказал о том, что все строительные и монтажные работы на космодроме Восточный будут завершены к окончанию текущего года.

«На космодроме Восточный работы выполняются достаточно ритмично, планы второй очереди по созданию стартового комплекса для «Ангары-5» будут выполнены в срок. Мы надеемся завершить все строительные работы к середине года, а все монтажные работы и готовность к пуску — к концу года, как и запланировано вашим указом. Поэтому здесь ситуация стабилизирована», — пояснил он.

Гендиректор «Роскосмоса» также добавил, что строительство аэродромного комплекса на космодроме также будет завершено к окончанию 2023 года.

Ранее, в сентябре 2022 года, Борисов перечислил основные приоритеты российской космической отрасли, среди них — развитие орбитальной группировки, пилотируемые программы, повышение рентабельности и структурные реформы. Кроме того, по словам главы «Роскосмоса», ключевыми направлениями работы госкорпорации являются реализация пилотируемых и научных программ, а также коммерциализация отрасли.

До этого, в июле 2022 года, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил о том, что строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не раньше 2028 года. По его словам, первым шагом станет запуск ракетой-носителем «Ангара-А5М» научно-энергетического модуля на орбиту Земли.