Депутат чешского парламента Губерт Ланг во время дискуссии о вынесении недоверия кабмину перешел на азбуку Морзе

Депутат чешского парламента Губерт Ланг во время дискуссии о вынесении недоверия кабмину перешел на азбуку Морзе

2023-01-19 14:19:02

2023-01-19 14:19:02

2023-01-19 14:19:02

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