Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в четверг, 19 января, слова президента Украины Владимира Зеленского с критикой западных партнеров за нерешительность в поставках танков стране.

«Коллективный Запад, погрязший в затянувшейся истории помощи Киеву, уже изрядно устал поставлять вооружение, хотя с подачи США и пытается натужно сохранить лицо. Но опустошение западных арсеналов не может остаться незамеченными, как бы западные партнеры Зеленского не пытались скрывать этот факт», — сказал он в разговоре с RT.

По мнению депутата, в настоящее время Запад пытается экономить собственное вооружение.

«Из уст же самого Зеленского, кроме увеличивающихся в геометрической прогрессии требований о поставках, не звучит ничего иного, аппетиты главы киевского режима растут, как и растут вопросы, где и в чьих карманах оседают выделяемые Украине транши», — добавил он.

Ранее в этот день Зеленский раскритиковал партнеров из западных стран за их нерешительность в вопросах поставок Киеву танков.

«Есть такие моменты, когда не надо сомневаться, когда ты говоришь: «Я дам танки, когда кто-то другой даст танки. Я мощный в Европе, и я помогу, если кто-то за пределами Европы поможет». Это не очень правильная стратегия», — сказал Зеленский во время онлайн-выступления на международном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что страны должны самостоятельно принимать решения о поставках тех или иных вооружений Украине, прокомментировав сообщения, что Германия передаст Украине танки только после того, как то же самое сделают США, сообщает телеканал «360».

В тот же день немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон, в свою очередь, поставит Украине свои танки Abrams.

В издании пояснили, что Германия всегда была против поддержки Украины в одиночку, сообщается на сайте kp.ru. В США же, по версии газеты, настаивают на том, чтобы немецкая сторона не только разрешила другим странам передать Leopard 2 Украине, но и сама сделала так же.

Также 18 января телеканал CNN сообщил, что США готовят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине, в который, однако, не будут включены танки. Отказ от поставок Abrams происходит на фоне сообщений о передаче Киеву аналогичной техники странами Европы. По мнению телеканала, Вашингтон в связи с этим начинает проводить более острожную политику, чем его союзники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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