В России появились новые электрокроссоверы Audi Q5 e-tron

Один из российских дилеров стал предлагать в РФ кроссоверы Audi Q5 e-tron на электротяге. Стоимость «зеленой» машины в России начинается от 5 855 040 рублей, сообщил 19 января портал Autonews.

Audi Q5 e-tron представляет собой электрический кроссовер длиной 4876 мм. Заднеприводный электрокар оснащен электромотором мощностью 204 л.с., который работает от батареи емкостью 83,4 кВт/ч. Запас хода на одном заряде составляет до 560 км. С места до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 9,3 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

Портал отметил, что выбора по комплектациям электрокарам пока нет. Все ввезенные в РФ кроссоверы модели представлены в единственной версии Base, которая включает в себя полностью светодиодную оптику, панорамную крышу, передние и задние парктроники, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, трехзонный климат-контроль, светодиодную подсветку салона, камеру заднего вида и рейлинги на крыше.

Производство машины на электротяге ведется на мощностях совместного предприятия Volkswagen и SAIC, которое занимается производством в Китае автомобилей марок Volkswagen, Skoda и Audi.

30 декабря стало известно, что один из российских дилеров привез в Россию из Китая партию новых полноразмерных кроссоверов Audi Q6. Полноприводные машины с двухлитровым бензиновым наддувным мотором мощностью 265 л.с. работают с семиступенчатым роботом. Стоимость машины составляет 10 150 000 рублей. Автомобили ввозят в РФ по системе параллельного импорта.