Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 97,4% в Сахалинской области

За две недели в Сахалинской области зарегистрировали свыше 3,3 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Эпидемический порог превышен на 97,4%.

Гриппом заболели 68 человек, уточняет ИА SakhalinMedia. Превышение эпидемических порогов по ОРВИ зарегистрировано в Южно-Сахалинске, Александровск-Сахалинском, Ногликском, Тымовском, Южно-Курильском, Северо-Курильском, Охинском районах.

За неделю заболеваемость выросла на 22,9%. ОРВИ болеют граждане всех возрастных группах. На детское население приходится 68,6% заболеваемости.

На территории Южно-Сахалинска заболел 1941 человек. Эпидемический порог превышен на 89,3%.