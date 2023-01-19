Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушилин включил Соледар в зону ответственности администрации Шахтерска
Общество
В Подмосковье почти 200 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях
Армия
Военные РФ заняли выгодные рубежи на южнодонецком направлении
Общество
Суд рассмотрит дело о фейках о ВС РФ в отношении колумбийца в закрытом режиме
Мир
В Иране обвинили НАТО и Запад в конфликте на Украине
Мир
Премьер Новой Зеландии ушла в отставку из-за нехватки сил
Мир
Зеленский пообещал напасть на Крым после поставок тяжелого вооружения с Запада
Интернет
Минцифры выступило против блокировки YouTube в России
Армия
Российские летчики сбили украинский Су-25 в небе над ДНР
Мир
В Госдуме заявили об усталости Запада от поставок оружия Украине
Авто
В России появились новые электрокроссоверы Audi Q5 e-tron
Мир
Двоих подданных Швеции суд признал виновными в шпионаже в пользу РФ

Песков посоветовал Зеленскому скорее осознать, что Россия и Путин есть и будут

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 19 января посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осознать, что Россия и президент РФ Владимир Путин есть и будут.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление Зеленского на экономическом форуме в Давосе, где он отказался от переговоров с Путиным, потому что якобы не уверен, что «президент РФ жив».

Принуждение к миру: как изменилось отношение к Украине за год
Европейцы подталкивают Киев к переговорам и всё меньше готовы помогать

По словам Пескова, чем раньше украинский режим отдаст себе отчет в том, что «Россия и Путин есть и будут», тем лучше для Украины.

«И Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского — это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было», — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Также Песков заявил, что чем раньше Киев проявит готовность учитывать требования России, тем быстрее конфликт закончится.

Днем ранее официальный представитель Кремля заявил, что Киев исключает для себя возможность переговоров с Москвой, судя по украинскому законодательству.

Еще в декабре 2022 года Путин подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами. Российский лидер отмечал, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров.

Киев официально отказался от контактов с Москвой в октябре 2022 года, когда Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023