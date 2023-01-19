Песков посоветовал Зеленскому скорее осознать, что Россия и Путин есть и будут

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 19 января посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осознать, что Россия и президент РФ Владимир Путин есть и будут.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление Зеленского на экономическом форуме в Давосе, где он отказался от переговоров с Путиным, потому что якобы не уверен, что «президент РФ жив».

По словам Пескова, чем раньше украинский режим отдаст себе отчет в том, что «Россия и Путин есть и будут», тем лучше для Украины.

«И Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского — это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было», — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Также Песков заявил, что чем раньше Киев проявит готовность учитывать требования России, тем быстрее конфликт закончится.

Днем ранее официальный представитель Кремля заявил, что Киев исключает для себя возможность переговоров с Москвой, судя по украинскому законодательству.

Еще в декабре 2022 года Путин подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами. Российский лидер отмечал, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров.

Киев официально отказался от контактов с Москвой в октябре 2022 года, когда Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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