Четверо пострадали при столкновении легковушки с фурой под Тверью
Четыре человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с фурой на трассе в Тверской области. Об этом в четверг, 19 января, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел в Бологовском районе на 345-м км трассы М-10. 47-летняя водитель автомобиля Kia Rio при перестроении въехала в большегруз Scania, за рулем которого был 61-летний мужчина.
В результате травмы получили водитель и три пассажира легковушки, в том числе 15-летняя девочка.
Ранее, 1 января, в Ленинградской области произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля. Машина сбила пятилетнего ребенка, который переходил дорогу с мамой и бабушкой. Ребенок погиб.