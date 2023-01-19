В Калуге укрепят склон у Музея космонавтики

В Калуге будет укреплен склон у здания Государственного музея космонавтики. Об этом пишет газета «Весть» со ссылкой на главу управления капитального строительства Виталия Леонова.

Склон частично обрушился ранее из-за переувлажненной почвы.

Сейчас проектировщики предлагают сделать дренаж, который будет перехватывать воду в верхней части склона.

Обрушение на участке в 25 м произошло 3 января. Грунт был убран за две недели. Источник поступлений вод выяснят инженеры.