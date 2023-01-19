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В Брянске отменят проездные для пенсионеров, школьников и студентов

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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С 1 февраля в Брянске будут отменены проездные билеты для пенсионеров, студентов и школьников. Об этом в четверг, 19 января, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что вместо этого в городе на муниципальном транспорте будет введена льготная стоимость разового проезда — 15 рублей.

Других видов проездных изменения не коснутся. В городе, как и ранее, будут действовать «Единый социальный проездной билет», «Проездной для граждан» и «Проездной для многодетных».

До этого сообщалось, что со 2 января в Москве изменились некоторые тарифы на проезд в общественном транспорте. Так, стоимость проезда по карте «Тройка» на метро и наземном транспорте выросла на 4 рубля, до 50 рублей, по тарифу «90 минут» — на 6 рублей, до 75 рублей. Также на 1 рубль, до 62 рублей, возросла стоимость разовой поездки по билету «Единый».

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