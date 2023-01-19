Один человек пострадал в ДТП в Орловской области
Автомобиль съехал в кювет на трассе в Орловской области. В результате аварии пострадал один человек. Об этом пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел 17 января в 13:40 на автодороге Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря. Автомобиль Lada Granta ехал в сторону поселка Залегощь. В районе 4-го км трассы он съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии водитель машины получил травмы. О его состоянии не сообщается.
Вечером 17 января два автомобиля столкнулись на перекрестке в Выксе (Нижегородская область). Пострадали четыре человека.