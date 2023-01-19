Лавров заявил о единой позиции РФ и Белоруссии по целям СВО

У Москвы и Минска единая позиция о том, каких целей нужно достичь в ходе специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса. Об этом 19 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей, будь то Украина или кто-то еще, не исходили никакие угрозы», — сказал глава внешнеполитического ведомства после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Днем ранее Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом. В четверг, 19 января, он планировал принять участие в совместном заседании коллегии внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии и встретиться с главой государства.

13 января постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что РФ готова завершить спецоперацию на Донбассе дипломатическими методами, если достижение ее целей будет возможно таким образом.

В декабре президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что цели СВО будут выполнены. Он также отметил, что против РФ используются силы почти всех основных стран НАТО, и сравнил российских военных с героями Отечественной войны 1812 года, а также Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Еще в октябре российский лидер указывал на то, что главной задачей спецоперации является помощь населению Донбасса.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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