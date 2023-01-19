В МИД РФ заявили об отдалении перспективы мира на Украине из-за религиозных гонений

Провокационные действия властей Украины, в том числе и религиозные гонения в отношении граждан страны, лишь отдаляют мирное урегулирование конфликта. Такую позицию 19 января озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав заседание Совета Безопасности ООН по гонениям на православие на Украине.

«Дискуссия позволила подтвердить очевидное — нормализация ситуации в общественно-политическом и религиозном поле на Украине является важным элементом на пути к достижению устойчивого мира, в то время как провокационные шаги киевских властей, включая гонения на сограждан по религиозному признаку, лишь усугубляют затяжной кризис и отдаляют перспективу мирного урегулирования в стране», — приводит сайт ведомства слова Захаровой.

Ранее, 17 января, на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН обсуждалась тема гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Митрополит Антоний заявил, что основа мирного диалога на Украине подрывается попытками правительства уничтожить каноническую УПЦ.

О том, что российская сторона запросила заседание СБ ООН по ситуации с Украинской православной церковью на 17 января, сообщал постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя. Он отмечал, что в последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине, что может привести к серьезным последствиям.

До этого, 7 января, Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей УПЦ. По данным украинских СМИ, соответствующий указ был подписан им еще в конце декабря, однако не был обнародован официально, поскольку содержит персональную информацию.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Подобные преследования начались еще с начала специальной военной операции, но усердно силовики стали работать в этом направлении осенью. В частности, 23 ноября появилась информация о том, что СБУ завершила некие контрразведывательные мероприятия, проводимые на территориях Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области.