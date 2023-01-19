Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ нанесли поражение ВСУ у трех населенных пунктов на донецком направлении
Мир
В МИД РФ заявили об отдалении перспективы мира на Украине из-за религиозных гонений
Мир
Лавров заявил о единой позиции РФ и Белоруссии по целям СВО
Мир
Макрон заявил о беспрецедентном кризисе в Европе из-за конфликта на Украине
Общество
Роспотребнадзор поддержал идею о законодательном запрете вейпов
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Курковой
Мир
Депутат Верховной рады призвал СБУ к ответу за убийство переговорщика Киреева
Мир
Песков посоветовал Украине показать готовность принять требования РФ
Общество
Выдачу полисов ОМС жителям новых территорий РФ планируют начать с февраля
Авто
На границе РФ внедрена система электронного бронирования очереди для машин
Общество
Песков рассказал об участии Путина в крещенских купаниях
Армия
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»

В МИД РФ заявили об отдалении перспективы мира на Украине из-за религиозных гонений

0
Фото: REUTERS/Roman Baluk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Провокационные действия властей Украины, в том числе и религиозные гонения в отношении граждан страны, лишь отдаляют мирное урегулирование конфликта. Такую позицию 19 января озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав заседание Совета Безопасности ООН по гонениям на православие на Украине.

«Святыни предаются поруганию»: на Украине готовятся запретить каноничную УПЦ
Раскольники провели службу в главном храме Киево-Печерской лавры

«Дискуссия позволила подтвердить очевидное — нормализация ситуации в общественно-политическом и религиозном поле на Украине является важным элементом на пути к достижению устойчивого мира, в то время как провокационные шаги киевских властей, включая гонения на сограждан по религиозному признаку, лишь усугубляют затяжной кризис и отдаляют перспективу мирного урегулирования в стране», — приводит сайт ведомства слова Захаровой.

Ранее, 17 января, на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН обсуждалась тема гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Митрополит Антоний заявил, что основа мирного диалога на Украине подрывается попытками правительства уничтожить каноническую УПЦ.

О том, что российская сторона запросила заседание СБ ООН по ситуации с Украинской православной церковью на 17 января, сообщал постоянный представитель РФ при Всемирной организации Василий Небензя. Он отмечал, что в последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине, что может привести к серьезным последствиям.

До этого, 7 января, Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей УПЦ. По данным украинских СМИ, соответствующий указ был подписан им еще в конце декабря, однако не был обнародован официально, поскольку содержит персональную информацию.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Подобные преследования начались еще с начала специальной военной операции, но усердно силовики стали работать в этом направлении осенью. В частности, 23 ноября появилась информация о том, что СБУ завершила некие контрразведывательные мероприятия, проводимые на территориях Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023