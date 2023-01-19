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Более 3 тыс. оренбуржцев приняли участие в крещенских купаниях

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В Оренбурге в прорубь на Крещение окунулись более 3 тыс. человек. Массовые купания начались накануне вечером, 18 января. Для этого была заранее подготовлена прорубь на реке Урал.

56orb.ru со ссылкой на городскую администрацию сообщает, что купель освятил настоятель храма Введения во храм Пресвятой Богородицы, протоиерей Дмитрий Сурай.

Рядом с прорубью несут постоянное дежурство спасатели, медики и правоохранители.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», в Оренбургском районе действуют три официальные иордани. Они расположены в поселке Чистом, на улице Аэродромной в районе усадьбы «Чистые пруды» и на Набережной улице, на реке Каргалке.

Крещенские купания продлятся в Оренбурге до 9:00 пятницы, 20 января.

В Москве места для крещенских купаний оборудовали в девяти парках. Они проходят в музее-заповеднике «Царицыно», парках «Сокольники», «Фили», «Митино», «Северное Тушино», «Левобережье», «Терлецкая дубрава», «Борисовские пруды» и Воронцовском парке. Всего же в столице для крещенских купаний будут доступны 46 мест.

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