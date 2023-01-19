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Швеция отправит на Украину самоходные артиллерийские установки Archer

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Фото: commons.wikimedia.org
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Швеция отправит на Украину дополнительную военную помощь, куда войдет и самоходная артиллерийская установка (САУ) Archer. Об этом заявил журналистам в четверг, 19 января, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

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Он также сообщил, что кроме указанной САУ украинской стороне будет отправлено 90 бронемашин и 57 противотанковых ракетных комплексов.

До этого, 10 января, телеканал Sky News со ссылкой на шведского министра иностранных дел Тобиаса Билльстрёма сообщал, что власти страны намерены поставить Украине САУ Archer. Отмечалось, что Билльстрём, выступая перед журналистами, заявил, что Киеву необходимо больше наступательного оружия от Запада, и Швеция должна внести свой вклад.

Ранее, 12 декабря, министр по международному сотрудничеству Юхан Форсель сообщил, что правительство Швеции выделило дополнительные 600 млн крон (около $58 млн) на оказание помощи Украине. Тогда же глава минобороны Швеции Пол Йонсон заявил, что выделенный страной пакет военной помощи Украине на 50% больше предыдущего. По его словам, в этом пакете Киеву предоставляются средства противовоздушной обороны (ПВО), а также боеприпасы для еще одного вида ПВО.

В конце ноября Швеция поставила на Украину более 180 т генераторов и трансформаторов на сумму $9,63 млн. 17 ноября парламент Швеции (риксдаг) выделил пакет военной помощи Киеву на сумму свыше $280 млн. В него вошли системы противовоздушной обороны (ПВО), квалифицированные боекомплекты, а также боевые бронированные машины и личное снаряжение.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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