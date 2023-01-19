Более 13 тыс. человек окунулись в проруби на Крещение в Башкирии

В Башкирии в крещенских купаниях в 2023 году приняли участие более 13 тыс. человек. Таковы данные МЧС по республике на утро 19 января. Граждане продолжают пребывать к местам совершения обряда.

В этом году для жителей Башкирии оборудовали 99 купелей. Семь из них расположены в водоемах Уфы. У мест для купания дежурят спасатели, медики и полицейские, пишет ИА «МедиаКорСеть».

В Уфе в связи с празднованием Крещения Господня частично перекрыли движение на нескольких улицах. Время работы общественного транспорта также было изменено.

Ранее сообщалось, что места для крещенских купаний оборудовали в девяти столичных парках. Они есть в музее-заповеднике «Царицыно», парках «Сокольники», «Фили», «Митино», «Северное Тушино», «Левобережье», «Терлецкая дубрава», «Борисовские пруды» и Воронцовском парке. В общей сложности для совершения обряда в Москве будут доступны 46 мест.