В Meta предложили разрешить публиковать обнаженную грудь в Facebook и Instagram

В американской корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) задумались над тем, чтобы разрешить публиковать фотографии обнаженной женской груди в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram (принадлежат Meta, запрещены в РФ). Об этом сообщает 18 января британская газета The Guardian.

За пересмотр правил модерации откровенного контента, в частности, выступил наблюдательный совет Meta, в состав которого входят ученые, политики и журналисты. Там предложили отменить запрет на размещение в соцсетях изображений с обнаженными женскими сосками, поскольку аналогичного запрета на мужскую грудь нет, отметили там.

Такое предложение прозвучало после того, как Facebook удалил два поста американской трансгендерной пары. На снимках они позировали топлес, однако их соски были прикрыты. Позднее пара обжаловала решение соцсети и посты были восстановлены.

Совет пришел к выводу, что правила соцсетей «основаны на бинарном представлении о гендере и различии между мужским и женским телами», и сбивают пользователей с толку, когда речь идет об интерсексуальных, небинарных и трансгендерных пользователях.

1 декабря 2022 года, также сообщалось, что еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон снова пригрозил запретить в Евросоюзе сервис коротких сообщений Twitter, если площадка не будет придерживаться правил ЕС по модерации контента. По словам Бретона, он общался с новым владельцем сервиса Илоном Маском в Техасе, когда тот только раздумывал о покупке сервиса, и сказал ему, какие конкретно критерии будут работать для системной платформы.

Ранее, 13 сентября 2021 года сообщалось, что система контроля качества публикации в социальной сети Facebook позволяет некоторым пользователям, в частности, знаменитостям, имеющим большую аудиторию, размещать в своих постах нарушающие правила сообщества материалы. Такие публикации нередко остаются незамеченными модераторами.

Таким образом, в 2019 году бразильский нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар опубликовал в Facebook фотографии обнаженной женщины, ранее обвинившей его в изнасиловании. Прежде чем администрация социальной сети удалила публикацию после многочисленных жалоб, снимки увидели десятки миллионов поклонников спортсмена.