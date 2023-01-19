Омская область получит 125 млн рублей на перевод машин на метан

Омской области выделили из федерального бюджета более 125 млн рублей на переоборудование автомобилей на природный газ. Деньги поступят в качестве субсидии.

В период с 2023 по 2025 год омские водители смогут перевести свои машины на метан со скидкой. Но есть одно условие — автомобиль не должен быть старше 15 лет. Скидка составит 2/3 от эталонной стоимости переоборудования. Она, в свою очередь, будет зависеть от типа автомобиля, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В этом году в Омской области введут в эксплуатацию еще 11 метановых заправок. Они появятся в Омске, Калачинском и Любинском районах.

Ранее региональное правительство утвердило порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые переоборудуют транспортные средства для использования природного газа в качестве моторного топлива.

Агентство отмечает, что стоимость 1 куб. м метана в среднем в России составляет 21 рубль, а расход топлива равен расходу бензина. В свою очередь, ИА «Город55» пишет, что АЗС «Юнигаз», «Топлайн» и «Газпромнефть» опустили стоимость на газ до 16,5 рубля за литр.