Рыбаков Тюмени предупредили о смертельной опасности на местном озере

Рыбаков в Тюмени предупредили о смертельной опасности на озере Андреевское. На поверхности образовались глубокие промоины, в которые проваливаются приезжающие на рыбалку жители. Об этом говорится в группе «Рыбалка в Тюменской области» в одной из соцсетей.

Так, по словам тюменца Александра Камальдинова, много промоин возле металлических конструкций. Под снегом их не видно. За день под лед провалились пять человек. Глубина промоин — около 4 м.

Как пишет ИА «Ура.ру», опасности особенно подвергаются пожилые люди, поскольку спастись им будет проблематично, а также те, кто отправился на рыбалку в одиночестве, так как в случае ЧП исчезновение человека никто не заметит.

Ранее сообщалось, что на территории Омска в этом году решили не оборудовать крещенские купели из-за рыхлого льда. Из-за потепления структура льда не подходила для организации массовых купаний.